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13:49 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Сотрудники ГИБДД и ОМОН задержали подозреваемых в наркоторговле

В Нижнем Тагиле задержали наркоторговцев, которые продавали запрещенные синтетические вещества через интернет-магазин.

Сотрудники ГИБДД и ОМОН взяли с поличным одного из подозреваемых прямо во время перевозки груза. Такси, в котором находился подозреваемый, сотрудники ДПС остановили под предлогом проверки документов. В кармане пиджака мужчины обнаружили три свертка общим весом в 350 граммов. Работал молодой человек не один.

В съемной квартире полицейские задержали напарника. При обыске комнат удалось найти еще несколько пакетов с синтетическим веществом, а также электронные весы.

Сейчас оба подозреваемых находятся под арестом. За сбыт наркотических веществ в крупном и особо крупном размерах им грозит до 20 лет лишения свободы.

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