Сотрудники ГИБДД и ОМОН задержали подозреваемых в наркоторговле

Сотрудники ГИБДД и ОМОН взяли с поличным одного из подозреваемых прямо во время перевозки груза. Такси, в котором находился подозреваемый, сотрудники ДПС остановили под предлогом проверки документов. В кармане пиджака мужчины обнаружили три свертка общим весом в 350 граммов. Работал молодой человек не один.

В съемной квартире полицейские задержали напарника. При обыске комнат удалось найти еще несколько пакетов с синтетическим веществом, а также электронные весы.