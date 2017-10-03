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13:49 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани количество эвакуированных объектов достигло 30

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Казани количество эвакуированных объектов, по собственным данным ИА «Татар-информ», достигло 30.

Источник: ИА Татар-информ

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что людей эвакуируют из Дворца земледельцев, Кабинета Министров РТ, Госсовета РТ, Министерства финансов РТ, ИТ-парка, Министерства здравоохранения РТ и сразу из нескольких школ Казани.

В правоохранительных органах ситуацию с эвакуацией не комментируют.

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