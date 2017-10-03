В Казани количество эвакуированных объектов достигло 30
(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Казани количество эвакуированных объектов, по собственным данным ИА «Татар-информ», достигло 30.
(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Казани количество эвакуированных объектов, по собственным данным ИА «Татар-информ», достигло 30.
Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что людей эвакуируют из Дворца земледельцев, Кабинета Министров РТ, Госсовета РТ, Министерства финансов РТ,
В правоохранительных органах ситуацию с эвакуацией не комментируют.