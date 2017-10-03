В Смолевичском районе на одном участке М1 с интервалом в несколько часов опрокинулись две фуры

Сегодня в 00.10 житель Брестской области 1983 года рождения за рулем Volvo NH12 с полуприцепом ехал в сторону Борисова. Он неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и выехал на полосу, где ведутся ремонтные работы, после чего съехал в котлован. Водитель фуры получил ушибы грудной клетки, тупую травму живота. Был госпитализирован. В ГАИ уточнили, что мужчина был пристегнут ремнем безопасности, что, по всей видимости, его и спасло.