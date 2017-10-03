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14:09 (мск), источник: БЕЛТА

В Смолевичском районе на одном участке М1 с интервалом в несколько часов опрокинулись две фуры

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе — на 377-м км автодороги Брест-Минск-граница РФ, вблизи деревни Березовая Гора — с интервалом в несколько часов опрокинулись две фуры, сообщили корреспонденту в ГАИ Минской области.

Сегодня в 00.10 житель Брестской области 1983 года рождения за рулем Volvo NH12 с полуприцепом ехал в сторону Борисова. Он неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и выехал на полосу, где ведутся ремонтные работы, после чего съехал в котлован. Водитель фуры получил ушибы грудной клетки, тупую травму живота. Был госпитализирован. В ГАИ уточнили, что мужчина был пристегнут ремнем безопасности, что, по всей видимости, его и спасло.

Накануне, 2 октября, около 15.30 на этом же участке дороги житель Гродненской области за рулем Renault с полуприцепом также попал в аварию. Он не справился с управлением из-за технической неисправности тормозной системы, в итоге тоже выехал на полосу движения с ремонтными работами. В результате фура съехала в котлован и загорелась. Водитель получил ушиб грудной клетки, закрытый перелом ребер. Госпитализация не потребовалась. Проводится проверка.

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