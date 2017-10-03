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14:07 (мск), источник: Tengrinews

Бык в центре Бишкека напал на женщину и милиционера

В центре Бишкека бык напал на двух человек, один из которых госпитализирован. Об этом сообщает K-News со ссылкой на ГУВД Бишкека.

Источник: Tengrinews

Инцидент с прогуливающимся по центральным улицам быком произошел сегодня около 14.00, сообщили в ГУВД.

Как видно по кадрам, снятым очевидцами, животное спокойно перемещается по проезжей части, не обращая внимания на автомобили. На данный момент животное уже забрали, также нашелся и его хозяин, который дает разъяснения о случившемся.

«Сейчас хозяин быка дает разъяснения по данному факту. С его слов, он привязал быка, однако животное высвободилось и убежало. Пока бык был на свободе, он напал на женщину, ее увезли на карете скорой помощи, незначительные травмы получил и сотрудник милиции, пытавшийся поймать животное», — сообщили в милиции.

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