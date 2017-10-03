В Петербурге водители маршруток ездят без российских прав
Мигрантов оштрафовали, компании должны устранить нарушения.
Мигрантов оштрафовали, компании должны устранить нарушения.
Многие мигранты, приезжающие в Петербург, устраиваются на работу водителями автобусов и маршруток. Только вот не у всех из них есть автомобильные удостоверения, выданные в Российской Федерации.
Накануне правоохранители провели проверку в Административном районе. По сообщению
Инспекторы ГИБДД выписали протоколы об административных правонарушениях, а прокуратура внесла руководителям компаний представления об устранении нарушений, пишет ФАН. Водителей отстранили от управления, транспортные средства отправили на специализированную стоянку.