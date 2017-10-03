В Петербурге водители маршруток ездят без российских прав

Многие мигранты, приезжающие в Петербург, устраиваются на работу водителями автобусов и маршруток. Только вот не у всех из них есть автомобильные удостоверения, выданные в Российской Федерации.

Накануне правоохранители провели проверку в Административном районе. По сообщению пресс-службы прокуратуры, представители четырех компаний управляли транспортными средствами, не имея на это законного права.

Руководители ООО «Вест-Сервис», ООО «УП СЛК», АО «Третий парк» и ООО «Питеравто» допустили к работе на общественном транспорте шоферов без российских национальных водительских удостоверений.