В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали постояльцев и сотрудников пансионата

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, принятые меры по локализации пожара позволили отстоять от огня соседний частный жилой дом, вплотную примыкающий к горящим постройкам. Площадь возгорания составила 300 кв.м., быстрому распространению огня способствовала плотная застройка. Координацию сил и средств на месте пожара осуществлял штаб пожаротушения. В тушении были задействованы девять единиц пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава.

«Из-за сильного задымления 28 постояльцев и сотрудников пансионата, расположенного рядом с местом пожара, помогли эвакуировать сотрудники полиции. С целью обеспечения безопасности они были переведены в соседнее крыло здания. После рассеивания задымления люди вернулись на свои места. На месте работали психологи МЧС, которые оказывали психологическую помощь жильцам пострадавшего дома», — добавили в ведомстве.