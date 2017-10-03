Жительница Краснокамского района обокрала нетрезвого пермяка

В полиции отмечают, что точное время и обстоятельства преступления потерпевший назвать не смог, так как в этот момент был нетрезв. В ходе работы удалось установить личность подозреваемого.



Выяснилось, что к краже причастна ранее неоднократно судимая 29-летняя жительница Краснокамского района. Женщина была задержана и доставлена в отделение полиции.



По факту кражи возбуждено уголовное дело.