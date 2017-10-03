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14:03 (мск), источник: Sputnik.md

Пятерых граждан Украины задержали в Кишиневе за драку с полицейскими

Пятерых граждан Украины задержали в Кишиневе за драку с полицейскими — мужчины таким способом выразили свое несогласие с приговором в отношении своего товарища.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Пятерых граждан Украины задержали в Кишиневе за драку перед зданием суда.

Задержанным предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка и препятствовании представителям полиции. Каждому из них грозит штраф, от 30 до 60 часов общественного труда, или задержание на 15 суток.

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Инцидент произошел в понедельник, а уже на следующий день в интернете стали распространять видео произошедшего. Мужчины прибыли из Одесской области с группой из 30 человек, чтобы встретить своего друга, которого должны были освободить из тюрьмы.

Ранее этот гражданин Украины был приговорен к лишению свободы за убийство. Заключенного должны были освободить, но перед этим его доставили в суд.

Но во время заседания прокуратура представила доказательства вины по новому уголовному делу, и мужчину снова задержали.

Тогда представители группы жителей соседнего государства блокировали служебную машину, в которой перевозили заключенного. Между полицейскими и украинскими гражданами завязалась драка.

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