В Уфе по факту убийства пешехода возбуждено дело

По материалам дела, вечером 29 сентября 24-летний пассажиром ехал в Kia Picanto. На газоне стояли двое пьяных мужчин, один из них вышел на дорогу перед автомобилем. Пассажир попросил мужчину уйти. Пешеход отказался отойти, и тогда пассажир Kia вышел к нему сам. Он ударил пьяного, а его собутыльник стал нецензурно выражаться в адрес парня. Тогда парень с силой ударил кулаком по голове оппонента. От полученной травмы головы 35-летний потерпевший скончался на месте. Автомобиль скрылся с места преступления.