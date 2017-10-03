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14:12 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе по факту убийства пешехода возбуждено дело

В Уфе Следком по РБ возбудил уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает ведомство.

По материалам дела, вечером 29 сентября 24-летний пассажиром ехал в Kia Picanto. На газоне стояли двое пьяных мужчин, один из них вышел на дорогу перед автомобилем. Пассажир попросил мужчину уйти. Пешеход отказался отойти, и тогда пассажир Kia вышел к нему сам. Он ударил пьяного, а его собутыльник стал нецензурно выражаться в адрес парня. Тогда парень с силой ударил кулаком по голове оппонента. От полученной травмы головы 35-летний потерпевший скончался на месте. Автомобиль скрылся с места преступления.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Следователем готовится соответствующее ходатайство в суд. Расследование уголовного дела продолжается.

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