В Мадриде со склада похитили 80 ружей

Источник: AP 2017

Преступление было совершено утром в воскресенье, 1 октября. Всего были похищены 80 ружей, а также деньги. Отмечается, что преступников интересовало оружие с оптическим прицелом.

Источники в полиции рассказали испанскому изданию ABC, что воры были «настоящими экспертами». Похитители отключили двойную систему сигнализации, а также камеры видеонаблюдения. Они попали на склад через дыру, проделанную в соседнем помещении, и при помощи газового резака вскрыли сейфы.