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15:20 (мск), источник: РБК

В Мадриде со склада похитили 80 ружей

В Мадриде неизвестные ограбили частный склад стрелкового оружия, сообщает испанский телеканал TeleMadrid со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Источник: AP 2017

Преступление было совершено утром в воскресенье, 1 октября. Всего были похищены 80 ружей, а также деньги. Отмечается, что преступников интересовало оружие с оптическим прицелом.

Источники в полиции рассказали испанскому изданию ABC, что воры были «настоящими экспертами». Похитители отключили двойную систему сигнализации, а также камеры видеонаблюдения. Они попали на склад через дыру, проделанную в соседнем помещении, и при помощи газового резака вскрыли сейфы.

В январе 2016 года национальная полиция Испании арестовала восемь человек по подозрению в ограблении оружейного склада. По данным источника ABC в полиции, тогда были похищены, в частности, несколько дробовиков и различные боеприпасы.

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