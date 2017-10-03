Массовая эвакуация в Казани: эвакуировали еще несколько школ, здание УФАС РТ, штаб КПРФ

Также было эвакуировано здание УФАС РТ. Звонок о заложенной бомбе поступил и в партийный офис КПРФ, сообщил депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев в своем «Твиттере».

Отметим, что анонимные звонки с информацией об угрозе взрыва стали поступать с 11 сентября по всей России. В свою очередь, в Минобороны и МЧС опровергли предположения о масштабных учениях. 16 сентября в Казани прошла эвакуация торгового центра «Кольцо», ТЦ «Южный» и «Миллениум», а позже были эвакуированы еще несколько объектов в городе.