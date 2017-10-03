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15:05 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на Волжском шоссе мотоциклист влетел головой в столб и погиб

Во вторник, 3 октября, в Самаре на Волжском шоссе произошло ДТП с участием мотоцикла.

По словам очевидцев, водитель байка, маневрируя между автомобилями, не справился с управлением, выехал на обочину и головой влетел в столб. Как пишет «ДТП Самара», мотоциклиста с множественными травмами в состоянии комы увезли в больницу. К сожалению, по дороге в медучреждение он скончался. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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