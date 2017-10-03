Жилой дом на улице Нижнепечерская в Нижнем Новгороде эвакуирован из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве
Жилой дом на улице Нижнепечерская в Нижнем Новгороде эвакуирован
Жилой дом на улице Нижнепечерская в Нижнем Новгороде эвакуирован
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
Согласно информации, предметов, представляющих опасность в ходе проверки обнаружено не было.
По данным правоохранителей на 14:00, других экстренных эвакуаций 3 октября не происходило.
Напомним, днем ранее более 42,5 тысяч человек были эвакуированы в Нижнем Новгороде