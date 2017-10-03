Жилой дом на улице Нижнепечерская в Нижнем Новгороде эвакуирован из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду, была проведена проверка по сообщению о заложенном в доме взрывном устройстве.

Согласно информации, предметов, представляющих опасность в ходе проверки обнаружено не было.

По данным правоохранителей на 14:00, других экстренных эвакуаций 3 октября не происходило.