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17:55 (мск), источник: НТА-Приволжье

Жилой дом на улице Нижнепечерская в Нижнем Новгороде эвакуирован из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве

Жилой дом на улице Нижнепечерская в Нижнем Новгороде эвакуирован из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве 3 октября.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду, была проведена проверка по сообщению о заложенном в доме взрывном устройстве.

Согласно информации, предметов, представляющих опасность в ходе проверки обнаружено не было.

По данным правоохранителей на 14:00, других экстренных эвакуаций 3 октября не происходило.

Напомним, днем ранее более 42,5 тысяч человек были эвакуированы в Нижнем Новгороде из-за сообщений о бомбах.

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