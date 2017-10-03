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14:44 (мск), источник: Uralpress.ru

Бывший глава администрации и экс-прокурор Челябинска Давыдов обжаловал свой арест

Адвокат бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, пожал жалобу на решение суда о заключении под стражу его подзащитного.

Как уже сообщало агентство, 30 сентября Центральный районный суд Челябинска вынес постановление об удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Сергея Давыдова.

Адвокат бывшего сити-менеджера и прокурора подал жалобу на решение районного суда. Апелляционная жалоба от защитника Давыдова поступила в суд в понедельник, 2 октября.

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Как сообщила агентству консультант Центрального районного суда Наталья Прохорова, адвокат просит отменить постановление районного суда, отказать в удовлетворении ходатайства следователя.

По мнению адвоката, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, существенно нарушают уголовно-процессуальное законодательство. Не указано, какие доказательства свидетельствуют о причастности Давыдова к инкриминируемым ему преступлениям.

Кроме того, адвокат уверен, что нет никаких доказательств для избрания в отношении Давыдова меры пресечения в виде заключения под стражу. Не доказано, что он намерен скрыться от следствия, угрожать свидетелям, продолжать заниматься преступной деятельностью, уничтожать доказательства. Защита просит избрать меру пресечения в отношении Давыдова в виде домашнего ареста.

Как уже сообщало агентство, в отношении Давыдова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по оперативным материалам УФСБ по Челябинской области с использованием результатов проверок контрольно-счетной палаты и ГУ МВД по Челябинской области. Предполагается, что Давыдов с 2012 по 2015 годы совершил хищение денег в особо крупном размере через МУП ЧКТС.

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