Бывший глава администрации и экс-прокурор Челябинска Давыдов обжаловал свой арест

Как уже сообщало агентство, 30 сентября Центральный районный суд Челябинска вынес постановление об удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Сергея Давыдова.

Адвокат бывшего сити-менеджера и прокурора подал жалобу на решение районного суда. Апелляционная жалоба от защитника Давыдова поступила в суд в понедельник, 2 октября.

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Как сообщила агентству консультант Центрального районного суда Наталья Прохорова, адвокат просит отменить постановление районного суда, отказать в удовлетворении ходатайства следователя.

По мнению адвоката, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, существенно нарушают уголовно-процессуальное законодательство. Не указано, какие доказательства свидетельствуют о причастности Давыдова к инкриминируемым ему преступлениям.

Кроме того, адвокат уверен, что нет никаких доказательств для избрания в отношении Давыдова меры пресечения в виде заключения под стражу. Не доказано, что он намерен скрыться от следствия, угрожать свидетелям, продолжать заниматься преступной деятельностью, уничтожать доказательства. Защита просит избрать меру пресечения в отношении Давыдова в виде домашнего ареста.