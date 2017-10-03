В Самаре во дворе на Литвинова забил гейзер

При этом тепло в дома горожан поступает поэтапно и явно с неохотцей. Вчера повезло жителям улицы Литвинова, а сегодня, 3 октября, «коммунальный бог» решил, что теплые батареи в квартирах — это роскошь и устроил всем на «радость» прорыв трубы (к слову, летом в городе развернулась большая кампания по ремонту теплосетей, по завершению которой коммунальщики рапортовали, что теперь-то никаких аварий быть не должно). В результате прямо около дома № 334 по улице Литвинова забил горячий источник.