Дорожные рабочие оставили Невьянск без холодной воды
Часть жителей Невьянка остались без холодной воды — прокуратура начала проверку.
Часть жителей Невьянка остались без холодной воды — прокуратура начала проверку.
По предварительной информации, 2 октября подрядчик, ремонтирующий улицу Ленина, засыпал канализационный колодец асфальтом.
В результате холодное водоснабжение временно приостановлено у потребителей, проживающих по улицам Ленина, Малышева, Максима Горького, Чапаева, Космонавтов.
Проводятся необходимые ремонтные работы на магистральном канализационном коллекторе. По предварительной оценке, они должны завершиться сегодня.