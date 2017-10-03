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14:57 (мск), источник: ЕАН

Дорожные рабочие оставили Невьянск без холодной воды

Часть жителей Невьянка остались без холодной воды — прокуратура начала проверку.

По предварительной информации, 2 октября подрядчик, ремонтирующий улицу Ленина, засыпал канализационный колодец асфальтом.

В результате холодное водоснабжение временно приостановлено у потребителей, проживающих по улицам Ленина, Малышева, Максима Горького, Чапаева, Космонавтов.

Проводятся необходимые ремонтные работы на магистральном канализационном коллекторе. По предварительной оценке, они должны завершиться сегодня.

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