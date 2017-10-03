В Перми водитель с битой напал на другого водителя
Очевидцы не сразу сумели разнять драчунов.
Очевидцы не сразу сумели разнять драчунов.
В Перми два водителя устроили драку напротив ДК имени Солдатова. Видео с автомобильного регистратора очевидцы выложили в соцсетях.
На нём видно, как водитель автомобиля «Mercedes» подбегает к тентованной «Газели» и начинает выяснять отношения с её водителем, после чего последний выпрыгивает из кабины и пытается битой усмирить налётчика. В свою очередь, атакующий наносит пару ударов ногами и руками в стиле каратэ. Правда, один из ударов ногой у него не проходит и он оказывается на асфальте.
Неизвестно, чем бы закончился конфликт, если бы драчунов не разняли водители других машин.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, заявление в полицию никто из участников конфликта не подавал.