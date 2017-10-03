Следователи просят уфимцев помочь в расследовании убийства

По версии следствия, неустановленное лицо в течение дня 11 сентября 2017 года нанесло множественные колото-резаные ранения хозяйке одной из квартир дома 152/1 по улице Достоевского города Уфы и совершило поджог квартиры.

Следствие просит откликнуться очевидцев пожара и граждан, производивших любительскую съемку на месте происшествия и предоставить необходимые данные следователю, а также всех, кто может предоставить иную информацию об обстоятельствах произошедшего, позвонив по телефону: 8 (347) 251−62−51 — телефон доверия следственного управления по Республике Башкортостан (анонимность соблюдается) или по электронной почте s_abramova@list.ru.