В Казани в полицию поступило 62 звонка о заложенных бомбах

В соцсетях горожане обсуждают: «У коллеги на работе во время неразберихи потерялся ребенок. Родители чуть с ума не сошли. Нашли через час в соседнем детсаду». «А у нас сына из школы тоже эвакуировали, дали только куртки надеть». А одну из школ Московского района заминировали дважды.