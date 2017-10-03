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15:49 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани в полицию поступило 62 звонка о заложенных бомбах

62 звонка о заложенной в зданиях взрывчатке поступили в полицию Казани, сообщил «АиФ Казань» источник в правоохранительных органах города.

Детей эвакуировали из школ и детсадов.

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В соцсетях горожане обсуждают: «У коллеги на работе во время неразберихи потерялся ребенок. Родители чуть с ума не сошли. Нашли через час в соседнем детсаду». «А у нас сына из школы тоже эвакуировали, дали только куртки надеть». А одну из школ Московского района заминировали дважды.

Также горожане сообщили об эвакуации исполкома Казани, IT-парка, Арбитражного суда РТ.

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Напомним, ранее эвакуировали людей из здания Госсовета РТ, офиса КПРФ в РТ и некоторых министерств.

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