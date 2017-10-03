В Сочи инженер осужден за смертельное падение строителя с высоты

5 апреля нынешнего года, состоя в должности главного инженера и обладая на основе выданной генеральным директором доверенности полномочиями представителя работодателя в трудовых отношениях, он попросил 35-летнего мужчину покрасить фермы перекрытий одного из цехов чайной фабрики, расположенного в Хостинском районе.

Между тем, организационно-технологическая документация на производство работ, средства индивидуальной защиты и специалист, ответственный за безопасную работу на высоте, отсутствовали. Рабочему предоставили в пользование не прикрепленную к зданию растяжками передвижную сборно-разборную строительную вышку, с которой он при выполнении работ упал на бетонное покрытие с высоты 7 метров. В результате потерпевший получил многочисленные телесные повреждения и был доставлен в больницу, где позже скончался.