Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Русские бегут из Сирии»: запад считает, что ИГ сорвали планы РФ
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Полиция расследует дерзкое ограбление Елены Малышевой - СМИ
СМИ: жена Краско высказалась об интеллекте Собчак
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: Волочкова показала истинное лицо без сценического грима
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
Стало известно о конфликте Порошенко и Авакова
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
18:06 (мск), источник: Югополис

В Сочи инженер осужден за смертельное падение строителя с высоты

Собранные следственным отделом по городу Сочи СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора рабочему цеха переработки АО «Мацестинский чай», выполнявшему обязанности главного инженера.

5 апреля нынешнего года, состоя в должности главного инженера и обладая на основе выданной генеральным директором доверенности полномочиями представителя работодателя в трудовых отношениях, он попросил 35-летнего мужчину покрасить фермы перекрытий одного из цехов чайной фабрики, расположенного в Хостинском районе.

Между тем, организационно-технологическая документация на производство работ, средства индивидуальной защиты и специалист, ответственный за безопасную работу на высоте, отсутствовали. Рабочему предоставили в пользование не прикрепленную к зданию растяжками передвижную сборно-разборную строительную вышку, с которой он при выполнении работ упал на бетонное покрытие с высоты 7 метров. В результате потерпевший получил многочисленные телесные повреждения и был доставлен в больницу, где позже скончался.

Приговором суда сотруднику фабрики назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с запретом заниматься профессиональной деятельностью, связанной с обеспечением безопасности труда на производстве, сроком на 1,5 года, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Приговор в законную силу не вступил.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Сочи начали готовить следующих российских губернаторов
Путин назначил временно исполняющего обязанности главы Дагестана
Список имущества Улюкаева рассмешил подсудимого и его адвокатов
Депутаты обсудят выплату зарплат в иностранной валюте
Роструд рассказал о длинных выходных в ноябре
Михаил Саакашвили попросил политического убежища на Украине
Суд в Испании одобрил выдачу США россиянина Левашова
В ЮНЕСКО насчитали 49 исчезающих языков в России
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Видео дня: самый абсурдный пешеходный переход России В селе Онгурён Иркутской области местные власти организовали переход через наезженную тропинку
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь