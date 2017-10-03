В Перми мужчина, спасаясь от пожара, упал с пятого этажа
Возгорание произошло ночью.
Возгорание произошло ночью.
В Перми 34-летний мужчина, спасаясь от пожара, был вынужден спрыгнуть из окна своей квартиры на пятом этаже.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю, возгорание началось в третьем часу ночи на кухне рядом с холодильником. Огонь быстро распространился по квартире, пламя охватило совмещённую с кухней комнату и балкон. Почувствовав запах дыма, хозяин попытался выйти из квартиры через дверь, однако не сумел это сделать
Мужчина выбежал на балкон и, спасаясь от огня, упал вниз. С травмами его срочно госпитализировали в МСЧ № 11. По словам врачей, сейчас его здоровью ничего не угрожает.
По предварительным данным, пожар возник в результате короткого замыкания электропроводов холодильника. Отметим, что пожарных вызвали соседи.