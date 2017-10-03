В Перми мужчина, спасаясь от пожара, упал с пятого этажа

Как рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю, возгорание началось в третьем часу ночи на кухне рядом с холодильником. Огонь быстро распространился по квартире, пламя охватило совмещённую с кухней комнату и балкон. Почувствовав запах дыма, хозяин попытался выйти из квартиры через дверь, однако не сумел это сделать из-за сломанного ключа в замке. В этот момент лопнули окна на кухне, в квартиру хлынул воздух, из-за чего пожар только усилился.