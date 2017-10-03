В Башкирии угонщик перевернулся на тракторе
УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В отдел полиции Ермекеевского района Башкортостана обратился 47-летний управляющий сельхозпредприятия.
УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В отдел полиции Ермекеевского района Башкортостана обратился 47-летний управляющий сельхозпредприятия.
Он рассказал, что с территории их мастерской неизвестный похитил трактор марки «Беларус». Сотрудники ГИБДД обнаружили угнанную спецтехнику, лежащую вверх колесами в 50 метрах от места пропажи.
«В ходе
Предварительно установлено, что нетрезвый злоумышленник пробрался в мастерскую ночью. Он залез в трактор, завел его и поехал кататься. Но справиться с «Беларусом» не смог ввиду состояния — тяжелая техника перевернулась.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Трактор возвращен законному владельцу. Подозреваемый находится под стражей.