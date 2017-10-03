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15:30 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе ночью сгорел фудтрак

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости (Крым). Ночью в Севастополе сгорел фургон, оборудованный для приготовления еды (фудтрак), одной из местных сетей уличного питания. Как сообщили РИА Новости (Крым) в городском управлении МЧС, пожар был полностью локализован в течение 30 минут.

Источник: РИА "Новости"

«Вызов поступил в 4:28, в 4:35 спасатели были на месте. Полностью горение ликвидировано в 5:03. Пожар площадью 15 кв м ликвидировали два отделения пожарной части», — сообщили в ГУ МЧС РФ по Севастополю.

На данный момент причины пожара устанавливают эксперты. «Срок проверки — от 3 до 10 дней», — отметили в ведомстве.

В свою очередь собственник фудтрака, глава Корпорации развития Севастополя Олег Николаев, связывает инцидент со своей деятельностью.

«Начиная с 2015 года, с того момента, как я публично выступал за честные правила игры не только в бизнесе, мои проекты подвергались атакам… Не хочу предположений, но пожарные говорят о поджоге, полиция изучает картинку с камер наблюдения… Прошу считать мое заявление официальным обращением учредителя компании в правоохранительные органы», — написал Николаев в социальной сети Facebook.

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