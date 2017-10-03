В Севастополе ночью сгорел фудтрак

Источник: РИА "Новости"

«Вызов поступил в 4:28, в 4:35 спасатели были на месте. Полностью горение ликвидировано в 5:03. Пожар площадью 15 кв м ликвидировали два отделения пожарной части», — сообщили в ГУ МЧС РФ по Севастополю.

На данный момент причины пожара устанавливают эксперты. «Срок проверки — от 3 до 10 дней», — отметили в ведомстве.

В свою очередь собственник фудтрака, глава Корпорации развития Севастополя Олег Николаев, связывает инцидент со своей деятельностью.