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17:44 (мск), источник: Новый Калининград

В ДТП на трассе «Калининград — Балтийск» погиб 37-летний водитель «Рено»

В ДТП в районе люблинского поворота на трассе «Калининград — Балтийск» погиб человек. Об этом сообщают очевидцы из сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что погибший — 37-летний водитель автомобиля Renault Kangoo, также пострадал пассажир автомобиля. Информацию о предварительных причинах аварии в УМВД пообещали предоставить позже.

Напомним, ранее очевидцы сообщили, что на балтийской трассе в районе люблинского поворота произошло ДТП, в результате которого грузовик и легковушка вылетели с дороги.

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