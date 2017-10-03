В ДТП на трассе «Калининград — Балтийск» погиб 37-летний водитель «Рено»
В ДТП в районе люблинского поворота на трассе «Калининград — Балтийск» погиб человек. Об этом сообщают очевидцы из сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».
В ДТП в районе люблинского поворота на трассе «Калининград — Балтийск» погиб человек. Об этом сообщают очевидцы из сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».
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Напомним, ранее очевидцы сообщили, что на балтийской трассе в районе люблинского поворота произошло ДТП, в результате которого грузовик и легковушка вылетели с дороги.