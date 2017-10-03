В Башкирии участились случаи мошенничества по схеме «Ваш сын попал в ДТП»

По информации пресс-службы МВД по РБ, только за прошедшие сутки в Уфе аферисты обманули двух 60-летних женщин.
Пожилой жительнице Кировского района 2 октября позвонил мужчина и представился ее сыном. По словам звонившего, он стал участником ДТП. Чтобы урегулировать данный инцидент, ему необходимы были девять тысяч рублей. Пенсионерка поверила голосу в трубке и перевела сумму через терминал оплаты на указанный абонентский номер. Через несколько часов по такой же схеме обманули жительницу Калининского района. Только в этом случае за деньгами пришел незнакомец. Забрав 90 тысяч рублей, он скрылся. В обоих случаях с родственниками пенсионерок всё было в порядке, денег они не просили.
Ранее на территории республики было совершено еще несколько аналогичных преступлений в отношении пожилых людей.
«Будьте бдительными и не доверяйте подобным звонкам. Если родственники или знакомые просят вас о денежной помощи по телефону, отправляют SMS-сообщения с подобной просьбой, обязательно перезвоните им по известным вам телефонам. Также ни в коем случае не передавайте деньги случайным курьерам, которые действуют якобы от их имени. Так вы обезопасите себя и свое имущество», — в очередной раз обратились к гражданам, особенно пожилого возраста, в МВД по Башкортостану.