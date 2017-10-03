В Башкирии участились случаи мошенничества по схеме «Ваш сын попал в ДТП»

По информации пресс-службы МВД по РБ, только за прошедшие сутки в Уфе аферисты обманули двух 60-летних женщин.

Пожилой жительнице Кировского района 2 октября позвонил мужчина и представился ее сыном. По словам звонившего, он стал участником ДТП. Чтобы урегулировать данный инцидент, ему необходимы были девять тысяч рублей. Пенсионерка поверила голосу в трубке и перевела сумму через терминал оплаты на указанный абонентский номер. Через несколько часов по такой же схеме обманули жительницу Калининского района. Только в этом случае за деньгами пришел незнакомец. Забрав 90 тысяч рублей, он скрылся. В обоих случаях с родственниками пенсионерок всё было в порядке, денег они не просили.

Ранее на территории республики было совершено еще несколько аналогичных преступлений в отношении пожилых людей.