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16:13 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде сварщик подорвался при реставрации военной техники

61-летний мужчина погиб в Волгограде при подрыве снаряда на территории бывшей птицефабрики.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, во вторник, 3 октября, мертвым был обнаружен сварщик из Волжского. По данным следствия, владелец помещений, где произошло ЧП — знакомый погибшего — увлекался военной техникой и оружием времен Великой Отечественной войны. На территории бывшей птицефабрики он устроил целую стоянку старых боевых машин — танков, бронетранспортеров, пушек. Тут же хранилось и старое оружие. Владелец привозил раритеты со всей страны и пытался восстановить, в чем ему и помогал сварщик.

В момент несчастного случая он, по предварительным данным, занимался такими работами. Предположительно, какой-то снаряд времен войны сработал. В настоящее время на месте ЧП работают следственно-оперативная группа, все обстоятельства устанавливаются.

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