В Волгограде сварщик подорвался при реставрации военной техники

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, во вторник, 3 октября, мертвым был обнаружен сварщик из Волжского. По данным следствия, владелец помещений, где произошло ЧП — знакомый погибшего — увлекался военной техникой и оружием времен Великой Отечественной войны. На территории бывшей птицефабрики он устроил целую стоянку старых боевых машин — танков, бронетранспортеров, пушек. Тут же хранилось и старое оружие. Владелец привозил раритеты со всей страны и пытался восстановить, в чем ему и помогал сварщик.