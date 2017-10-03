Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Русские бегут из Сирии»: запад считает, что ИГ сорвали планы РФ
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Власти предложили новые праздничные дни вместо четырех январских
В деле готовивших теракты в Москве сторожей нашли сирийский след
Саакашвили попросил политического убежища
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
26-летняя жена Краско рассказала об интеллекте Собчак - СМИ
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: Волочкова показала истинное лицо без сценического грима
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
17:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области объявили о розыске свидетеля убийства пенсионерки на даче

Предположительно в день трагедии мужчина находился на соседнем участке.

Источник: Острогожский отдел МВД

Острогожские полицейские разыскивают мужчину, который может располагать информацией об убийстве 69-летней женщины в садоводческом товариществе «Острогожское». Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил начальник Острогожского отдела МВД, полковник полиции Николай Самарчев во вторник, 3 октября.

По данным следствия, женщина поехала на дачный участок собирать вишни и копать картофель 10 июля 2017 года. Но домой не вернулась. На телефонные звонки не отвечала. Родственники обнаружили тело женщины на одном из участков садоводческого товарищества «Острогожское» Криниченского сельского поселения. Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

— В ходе следствия установили, что в тот день, когда обнаружили тело, на соседнем участке находился мужчина. Он мог что-то видеть и сообщить об этом следствию, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» начальник Острогожского следственного отдела Дмитрий Черных.

По приметам составили фоторобот. Мужчине на вид 30−35 лет, рост 170−175 см, худощавого телосложения. Предположительно был в рабочей одежде, на голове — кепка. Жителей попросили сообщить информацию об обстоятельствах преступления или о мужчине по телефонам: 8 47375 4 10 02, 02, 8 47375 4 29 74.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Губернатор позвал жителей Воронежской области на субботники
Путин назначил временно исполняющего обязанности главы Дагестана
Список имущества Улюкаева рассмешил подсудимого и его адвокатов
Нобелевскую премию по физике вручат за гравитационные волны
Роструд рассказал о длинных выходных в ноябре
Михаил Саакашвили попросил политического убежища на Украине
Суд в Испании одобрил выдачу США россиянина Левашова
Игорь Прокопенко завоевал ТЭФИ за передачу «Военная тайна»
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь