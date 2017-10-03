В Воронежской области объявили о розыске свидетеля убийства пенсионерки на даче

Источник: Острогожский отдел МВД

Острогожские полицейские разыскивают мужчину, который может располагать информацией об убийстве 69-летней женщины в садоводческом товариществе «Острогожское». Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил начальник Острогожского отдела МВД, полковник полиции Николай Самарчев во вторник, 3 октября.

По данным следствия, женщина поехала на дачный участок собирать вишни и копать картофель 10 июля 2017 года. Но домой не вернулась. На телефонные звонки не отвечала. Родственники обнаружили тело женщины на одном из участков садоводческого товарищества «Острогожское» Криниченского сельского поселения. Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

— В ходе следствия установили, что в тот день, когда обнаружили тело, на соседнем участке находился мужчина. Он мог что-то видеть и сообщить об этом следствию, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» начальник Острогожского следственного отдела Дмитрий Черных.