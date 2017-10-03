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16:38 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане вынесен приговор участникам группировки «Аракчинские»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Верховный суд РТ, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил соучастников группировки «Аракчинские» к лишению свободы от 9 до 20 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год каждого. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Источник: ИА Татар-информ

Верховный суд РТ рассмотрел уголовное дело в отношении 47-летнего Ильгама Сафиуллина, 37-летнего Андрея Аршинова, 35-летнего Романа Сибгатуллина. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму», «Незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере», «Покушение на убийство более двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем», «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», «Незаконная перевозка оружия и боеприпасов, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Судом установлено, что в конце 2003 года между Закиевым и другим участником преступной группировки «Аракчинские» произошел конфликт на почве взаимных денежных обязательств. Не желая возвращать долг кредитору, Закиев принял решение об убийстве последнего.

С этой целью в начале 2004 года Закиев через Сафиуллина познакомился с Аршиновым, которому предложил совершить убийство за денежное вознаграждение. Аршинов, согласившись, вовлек в совершение преступления Сибгатуллина, пообещав ему половину от суммы вознаграждения.

Утром 24 января 2004 года Аршинов на автомобиле под управлением Сибгатуллина подъехал на территорию стоянки на улице Чуйкова в Казани. Там Аршинов подкараулил потерпевшего и расстрелял его из огнестрельного оружия. Сибгатуллин, который ожидал соучастника в автомобиле неподалеку, испугался разоблачения и скрылся бегством.

Кроме того, 13 апреля 2004 года Аршинов с неустановленным подельником, вооружившись огнестрельным оружием, ворвался в квартиру жительницы Казани и потребовал денег. Получив отказ, они несколько раз выстрелили в женщину и ее сына, находившегося в квартире, после чего скрылись. Потерпевшим удалось выжить, благодаря своевременно оказанной им медицинской помощи.

В сентябре 2016 года члены группировки были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В ходе личного досмотра и обыска в их жилищах были обнаружены и изъяты наркотические средства: гашиш массой 28,3 грамма, марихуана массой 774,44 грамма, растения конопли массой 2526, 48 граммов.

Уголовные дела в отношении Закиева и еще одного соучастника выделены в отдельное производство, они объявлены в розыск.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил соучастников к лишению свободы в колонии строгого режима: Аршинова — к 20 годам, Сибгатуллина — к 11 годам; Сафиуллина — к 9 годам, с последующим ограничением свободы на 1 год каждого. Приговор суда в законную силу не вступил.

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