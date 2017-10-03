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17:27 (мск), источник: ЮГА.ру

Житель Геленджика вырастил 150 кустов конопли из семян корма для попугаев

Полицейские Геленджика пресекли факт незаконного культивирования наркосодержащих растений.

Сотрудники ОМВД РФ по Геленджику получили информацию о том, что в лесу в районе озера обнаружили очаг произрастания конопли.

Правоохранители изъяли более 150 кустов растений, схожих с коноплей, каждый из которых был прополот и полит. Экспертиза показала, что растения являются наркосодержащими.

По подозрению в совершении преступления задержали 42-летнего местного жителя. Он рассказал, что в марте 2017 года купил корм для попугаев, из которого выбрал семена конопли, посадил в лесном массиве и периодически поливал их, убирал сорняки, разрыхлял и удобрял почву.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в июле сотрудники полиции Краснодара задержали станичника, который вырастил в поле 969 кустов конопли. В сентября в Каневском районе у мужчины нашли 57 кг конопли.

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