Житель Геленджика вырастил 150 кустов конопли из семян корма для попугаев
Полицейские Геленджика пресекли факт незаконного культивирования наркосодержащих растений.
Полицейские Геленджика пресекли факт незаконного культивирования наркосодержащих растений.
Сотрудники ОМВД РФ по Геленджику получили информацию о том, что в лесу в районе озера обнаружили очаг произрастания конопли.
Правоохранители изъяли более 150 кустов растений, схожих с коноплей, каждый из которых был прополот и полит. Экспертиза показала, что растения являются наркосодержащими.
По подозрению в совершении преступления задержали 42-летнего местного жителя. Он рассказал, что в марте 2017 года купил корм для попугаев, из которого выбрал семена конопли, посадил в лесном массиве и периодически поливал их, убирал сорняки, разрыхлял и удобрял почву.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, передает
Как сообщали Юга.ру, в июле сотрудники полиции Краснодара задержали станичника, который вырастил в поле 969 кустов конопли. В сентября в Каневском районе у мужчины нашли 57 кг конопли.