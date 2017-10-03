Суд в Испании решил выдать США обвиняемого в хакерстве Левашова

Источник: AP 2017

«Уголовный отдел Национального суда согласилась на выдачу гражданина России Петра Юрьевича Левашова в США, где он обвиняет в ряде преступлений — компьютерное мошенничество, причинение ущерба, кражи личных данных», сообщается в документе.

Левашов был задержан в Барселоне в апреле по запросу США, где его подозревают в хакерстве.

Американская сторона считает, что он создал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos, через которую «контролировал сотни тысяч компьютеров», распространяя вирусы, занимаясь вымогательством, отправляя фишинговые письма и совершая другие спам-атаки.

20 сентября Россия обратилась к испанской стороне с запросом об экстрадиции Левашова, суть обвинений, предъявленных ему в РФ, не известна.