Источник: Sputnik.by

В течение суток на одном и том же участке трассы М1 в направлении государственной границы Беларуси и России произошло два похожих ДТП с участием большегрузных автомобилей.

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Около 15:30 2 октября на 377-м км автодороги Брест — Минск — граница РФ вблизи деревни Березовая Гора Смолевичского района житель Гродненской области 1955 года рождения, управляя Renault-Magnum с полуприцепом и перевозя лако-красочные материалы, двигался в направлении границы РФ.

«При возникновении технической неисправности тормозной системы водитель не справился с управлением, выехал на полосу движения, где производятся ремонтные работы, съехал в котлован, где транспортное средство загорелось. Водитель с диагнозом “ушиб грудной клетки, закрытый перелом 9−10 ребер”, был доставлен в больницу, но не госпитализировался», — рассказала Соколова.

ГАИ\: за сутки две фуры упали в один котлован на трассе под Смолевичами.

В те же сутки в 00:10 на том же участке дороги произошла еще одна авария. Водитель Volvo, также с полуприцепом, двигаясь в сторону Борисова, неправильно выбрал скорость и организацию дорожного движения. В результате не справился с управлением и влетел в тот же котлован. Водитель также получил травмы и был госпитализирован. Грузовик перевозил ковровые изделия.