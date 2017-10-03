В Бресте бывший главбух фирмы присвоила более Br8,7 тыс

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета в отношении 39-летней жительницы областного центра возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере) УК РБ. Работая главным бухгалтером в частной фирме, с апреля 2016 по февраль 2017 года она ежемесячно составляла и направляла в банк электронные платежные документы с заведомо ложными сведениями. В них был завышен размер причитающихся ей денежных выплат. В результате с текущего счета фирмы было незаконно перечислено более Br8,7 тыс. Их брестчанка обналичивала и тратила на свои нужды, причинив тем самым работодателю немалый ущерб.