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16:45 (мск), источник: БЕЛТА

В Бресте бывший главбух фирмы присвоила более Br8,7 тыс

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета в отношении 39-летней жительницы областного центра возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере) УК РБ.

Источник: БЕЛТА

3 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте бывший главный бухгалтер частного предприятия подозревается в незаконном перечислении себе денежных средств, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

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Брестский межрайонный отдел Следственного комитета в отношении 39-летней жительницы областного центра возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере) УК РБ. Работая главным бухгалтером в частной фирме, с апреля 2016 по февраль 2017 года она ежемесячно составляла и направляла в банк электронные платежные документы с заведомо ложными сведениями. В них был завышен размер причитающихся ей денежных выплат. В результате с текущего счета фирмы было незаконно перечислено более Br8,7 тыс. Их брестчанка обналичивала и тратила на свои нужды, причинив тем самым работодателю немалый ущерб.

Противоправную деятельность фигурантки выявили сотрудники УБЭП УВД Брестского облисполкома. В ходе разбирательства женщина возместила имущественный вред предприятию.

В настоящее время решается вопрос о назначении документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования. Также следователи уделяют особое внимание установлению причин и условий, которые способствовали совершению данного преступления.

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