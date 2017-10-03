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17:47 (мск), источник: Volga News

В Тольятти осужден велосипедист, сбивший насмерть женщину

В пятницу, 29 сентября, в Тольятти огласили приговор 25-летнему Александру Д., которого признали виновным в нарушение правил безопасности движения, повлекшем по неосторожности смерть человека — ч. 2 ст. 268 УК РФ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Комсомольского района.

Суд установил, что 26 апреля 2017 г., около 17:55, Александр Д. ехал на велосипеде по ул. Ульяны Громовой со стороны ул. Александра Матросова в направлении ул. Ярославской. Он не выбрал безопасную скорость, неверно оценил дорожные условия, выехал на середину проезжей части и, оказавшись между остановившимися перед пешеходным переходом автомобилями, сбил шедшую по «зебре» 47-летнюю женщину.

В результате аварии пешеход получила травмы. Экипаж «скорой помощи» доставил ее в лечебное учреждение. Но женщина скончалась.

В итоге следствие посчитало, что велосипедист видел остановившиеся перед пешеходным переходом автомобили, имел техническую возможность снизить скорость или даже остановиться, но не сделал этого. Ему предъявили обвинение в причастности к гибели женщины-пешехода.

Представ перед судом, Александр Д. полностью признал вину, в содеянном раскаялся и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, которое было удовлетворено.

Суд Комсомольского района признал велосипедиста виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Также по решению суда он должен будет выплатить по 150 тыс. руб. двум потерпевшим родственницам погибшей в качестве возмещения морального вреда. Также суд оставил за потерпевшими право взыскать с Александра Д. компенсацию материального ущерба.

Приговор в законную силу не вступил, на его обжалование у сторон есть 10 суток.

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