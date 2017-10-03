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17:11 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани объявили экстренное предупреждение по пожароопасности

В Краснодарском крае, в том числе в краевом центре с 4 по 6 октября объявили экстренное предупреждение по пожароопасности.

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Источник: ЮГА.ру

В этот период в большинстве районов Кубани сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

В краевом управлении МЧС жителям и гостям региона напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по номерам 101 или 8 (861) 268−64−40.

В Краснодаре 4 и 5 октября прогнозируют высокую пожароопасность 4 класса, передает пресс-служба администрации города. Телефоны экстренных служб — 112 или 214−33−36.

По данным Краснодарского гидрометцентра, 4 октября в Краснодаре осадков не ожидается, температура воздуха ночью опустится до 5−7°С, днем 18−20°С, ветер восточный 6−11 м/с.

В Краснодаром крае 4 октября без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 °С, на Азовском побережье 5−10°С, в юго-восточных предгорьях 0−5°С, утром местами заморозки 0…-2°С, днем 15−20 °С, по югу до 22 °C.

На Черноморском побережье без осадков, ночью и утром в Сочи местами небольшой дождь, возможны грозы. Ветер северо-восточный, 6−11 м/с, порывы до 14 м/с, в районе Новороссийска ночью и утром порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10 °С, днем 15−20°, в районе Туапсе — Сочи до 24 °C.

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