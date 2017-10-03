На Кубани объявили экстренное предупреждение по пожароопасности
В Краснодарском крае, в том числе в краевом центре с 4 по 6 октября объявили экстренное предупреждение по пожароопасности.
В Краснодарском крае, в том числе в краевом центре с 4 по 6 октября объявили экстренное предупреждение по пожароопасности.
В этот период в большинстве районов Кубани сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса.
В краевом управлении МЧС жителям и гостям региона напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по номерам 101 или
В Краснодаре 4 и 5 октября прогнозируют высокую пожароопасность 4 класса, передает
По данным Краснодарского гидрометцентра, 4 октября в Краснодаре осадков не ожидается, температура воздуха ночью опустится до 5−7°С, днем 18−20°С, ветер восточный 6−11 м/с.
В Краснодаром крае 4 октября без осадков. Ветер
На Черноморском побережье без осадков, ночью и утром в Сочи местами небольшой дождь, возможны грозы. Ветер