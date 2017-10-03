В Ташкенте и столичной области задержаны члены нескольких наркогруппировок

Источник: Podrobno.uz

В частности, на днях была обезврежена преступная группа, организовавшая хорошо разветвленную сеть по распространению наркотиков. Одним из её организаторов был 32-летний предприниматель Абдувосил Халматов, проживающий в Шайхантахурском районе столицы.

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«Оперативниками СНБ была организована операция, в ходе которой А. Халматов и его подельник 44-летний Насир Талипов, занимающийся частным извозом, были остановлены на посту ДПС “Карасу” Ташкентской области на автомашине марки “Матиз”. В ходе осмотра машины в полости воздушного фильтра обнаружены два свертка, внутри которых находились 516, а также 105 граммов опия», — отметил сотрудник СНБ.

Халматов сообщил, что отправителем наркотиков является гражданин Таджикистана по имени Абдурахмон, который передал их, используя тайник на территории Бекабадского района.

В рамках другой операции сотрудникам СНБ удалось задержать сразу четырех лиц, подозреваемых в распространении наркотиков в Ташкенте.

«Согласно полученной информации был задержан 36-летний ранее судимый Жамшид Мамадалиев, занимающийся производством колбасных изделий. В доме его сожительницы обнаружены 8,5 граммов опия, а также марихуана и 1400 долларов США. На основании показаний Мамадалиева сотрудники СНБ задержали трех его ранее судимых подельников: 45-летнего Худоёра Бекматова, 43-летнего Ботира Алимова и 45-летнего Жахонгира Абдурахманова. В автомобиле “Каптива”, принадлежащем Абдурахманову были обнаружены подготовленные для реализации 4 грамма опия», — рассказал представитель силового ведомства.

Двое последних задержанных осуществляли свою деятельность по распространению наркотиков под прикрытием предпринимательской деятельности. Так, например, Алимов занимался куплей-продажей поддержанных автомобилей, а Абдурахманов — производством текстильной продукции. .

Еще одна операция была проведена в городе Алмалык. Оперативники в ходе отработки полученной информации, задержали уроженца Ташкентской области 55-летнего Георгия Ким. В ходе осмотра сумки задержанного были обнаружены четыре спичечных коробка с марихуаной весом 24 грамма.

Логическим продолжением спецоперации стал арест 46-летнего Абдухамида Гафурова при попытке реализации 36 граммов марихуаны, а также 58-летнего Солижона Холматова, у которого изъято 15 грамм марихуаны.

Правоохранительные органы возбудили по указанным фактам дела по соответствующим статьям Уголовного Кодекса, следствие продолжается.