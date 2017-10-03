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18:42 (мск), источник: Tengrinews

Водителя ударили ножом в живот на дороге в Актау

В Актау на дороге произошла поножовщина, сообщает Лада.

Источник: Tengrinews

Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу (МОБ). Его состояние медики оценивают как тяжелое. Об этом сообщил Надиркожа Мусаев, заведующий приемным покоем МОБ.

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Инцидент случился сегодня, 3 октября, на автодороге между 12-м и 13-м микрорайонами Актау. На кадрах видеоролика запечатлен конфликт между двумя мужчинами. С ножевым ранением в живот пострадавшего 1992 года рождения доставили в 13.35 в операционный зал МОБ. Мужчина, как рассказали медики, получил проникающее ранение с повреждением внутренних органов.

«Пациенту проведена операция, он находится в тяжелом состоянии в операционной. По словам сопровождающих, мужчина находился за рулем машины. В ходе словесной перепалки с неизвестным лицом он получил ножевое ранение в живот», — прокомментировал Надиркожа Мусаев.

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