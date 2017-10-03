На реке Красненькой в Петербурге обнаружили незаконную свалку
Целая гора строительного грунта была найдена недалеко от Финского залива.
Целая гора строительного грунта была найдена недалеко от Финского залива.
На реке Красненькой нашли нелегальную свалку строительных грунтов, передает MR7.ru. Гору мусора специалисты обнаружили недалеко от Финского залива.
В отношении юридического лица, виновного в организации незаконной свалки, составлены административные протоколы. Предприятию грозит штраф до 400 тысяч рублей.
Ранее природозащитники уже били тревогу