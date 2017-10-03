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17:34 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На реке Красненькой в Петербурге обнаружили незаконную свалку

Целая гора строительного грунта была найдена недалеко от Финского залива.

Источник: Аргументы и факты

На реке Красненькой нашли нелегальную свалку строительных грунтов, передает MR7.ru. Гору мусора специалисты обнаружили недалеко от Финского залива.

В отношении юридического лица, виновного в организации незаконной свалки, составлены административные протоколы. Предприятию грозит штраф до 400 тысяч рублей.

Свалка должна быть ликвидирована с берега реки в ближайшее время.

Ранее природозащитники уже били тревогу из-за загрязнения воды в реке: поверхность водоема затянуло плотным слоем глиняной взвеси.

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