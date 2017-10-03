Самолет АН-28 пропал с радаров близ Алматы
Самолет АН-28 авиакомпании Eastwing пропал с локатора в 28 километрах от Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Самолет АН-28 авиакомпании Eastwing пропал с локатора в 28 километрах от Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Об этом говорится в заявлении комитета гражданской авиации МИР РК. По данным ведомства, самолет совершал санитарный рейс по маршруту Алматы — Шымкент.
«В 18.47 пропал с локатора, на удалении 28 километров от Алматы. Связь с бортом отсутствует. На борту пятьчеловек. Идут
Первым о происшествии сообщил казахстанский блогер Денис Кривошеев на своей странице в Facebook. По его информации, самолет найден горящим. Официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов сообщил, что на место выехали силы и средства ведомства.
«По самолету. Вызов поступил. Наши силы и средства на место выехали. Предварительно — 28 км. от аэропорта Алматы», — сказал он.
По некоторым данным, самолет пропал в Илийском районе, близ села Междуреченск.