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17:56 (мск), источник: "Российская газета"

В Казани из-за звонков о бомбе эвакуированы десятки зданий

В столице Татарстана из-за массовых звонков о минировании эвакуированы десятки объектов. В их числе здания Дома правительства и Госсовета республики, министерства, здание исполкома Казани, офисы политических партий, вузы, школы, торговые центры.

На улицу вынуждены были выйти тысячи людей, включая детей.

По данным ТАСС, только из Госсовета РТ были выведены около 250 человек.

Атака телефонных террористов началась около полудня. Одним из последних она затронула международный аэропорт столицы РТ. Из терминалов воздушной гавани вывели сотрудников и посетителей. О задержках рейсов пока ничего не известно.

Эвакуация на всех объектах проходила примерно по одному сценарию. Так, в здании дома правительства после звонка о бомбе по громкой связи было объявлено о необходимости покинуть помещение в связи с угрозой теракта.

Как сообщил «РГ» директор одного из учебных заведений, анонимный телефонный звонок раздался около полудня. В трубке прозвучала автоматическая запись, в которой говорилось о заложенной бомбе. После этого была объявлена тревога.

По неподтвержденным данным, количество объектов, подвергшихся атаке, достигло 70. Ряд учреждений после проверки экстренных служб вернулись к обычной работе.

Были ли обнаружены взрывные устройства или муляжи, неизвестно. В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.

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