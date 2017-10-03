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17:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани идет эвакуация из нескольких торговых центров

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Казани происходит эвакуация людей из торговых центров «Кольцо», «Сувар Плаза», «Парк Хауз», «Мега», «Тандем», «Франт», сообщают очевидцы.

В Казани, по данным источника ИА «Татар-информ», поступило свыше 150 звонков о минировании различных объектов города. Известно о более 70 эвакуациях людей с мест, куда поступили звонки о минировании.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что эвакуация людей происходит в Международном аэропорту «Казань».

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