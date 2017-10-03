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18:24 (мск), источник: 36on.ru

Водителя, шокировавшего воронежцев ездой по тротуару, нашли и оштрафовали

Воронежская полиция установила личность водителя, который грубо нарушил правила дорожного движения и выложил ролик в интернет.

Напомним, видео, снятое из салона автомобиля, было размещено пользователем на его странице в Инстаграм. На кадрах видно, как водитель едет по тротуару улицы Кольцовской, распугивая пешеходов. По факту размещения такого видео полицией была назначена проверка.

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Результатом проверки стало привлечение 24-летнего водителя к административной ответственности за нарушение ПДД — молодого человека оштрафовали на 2000 рублей по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».

При этом в полиции сообщают, что автомобилист уже более 40 раз привлекался к ответственности за нарушение правил, чаще всего — за превышение скорости. За текущий год он был оштрафован не менее 10 раз.

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