Пять человек погибли при падении самолета Ан-28 близ Алматы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 окт — Sputnik. Предварительную информацию о падении самолета в Алматинской области сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

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«3 октября 2017 года в 19:15 в Илийском районе Алматинской области вблизи села Междуреченского при проведении полета по линии санавиации произошло падение самолета марки Ан-28 с последующим возгоранием», — сообщил Иманкулов.

По его словам, предварительно на борту самолета находились пять человек, все погибли.