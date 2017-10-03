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18:25 (мск), источник: Sputniknews.kz

Пять человек погибли при падении самолета Ан-28 близ Алматы

Воздушное судно упало вблизи села Междуреченского, все находящиеся на борту погибли.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 окт — Sputnik. Предварительную информацию о падении самолета в Алматинской области сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

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«3 октября 2017 года в 19:15 в Илийском районе Алматинской области вблизи села Междуреченского при проведении полета по линии санавиации произошло падение самолета марки Ан-28 с последующим возгоранием», — сообщил Иманкулов.

По его словам, предварительно на борту самолета находились пять человек, все погибли.

На месте происшествия находятся 12 человек и три единицы техники Службы пожаротушения Алматинской области, которые выполняют работы по тушению самолета.

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