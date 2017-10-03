Появились фото с места крушения самолета Санавиации под Алматы
Появились фотографии с места крушения самолета под Алматы, передает Tengrinews.kz.
Появились фотографии с места крушения самолета под Алматы, передает Tengrinews.kz.
По данным информированного источника, на месте происшествия найдены тела пяти человек.
Напомним, самолет санавиации Ан-28 вылетел из Алматы в сторону Шымкента в 18.35, а в 18.47 пропал с локатора, на удалении 28 километров от Алматы.
На борту самолета находились пять человек. Позже в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК сообщили о найденном горящем самолете.
Первым о происшествии сообщил казахстанский блогер Денис Кривошеев на своей странице в Facebook.