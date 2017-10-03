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18:30 (мск), источник: Tengrinews

Появились фото с места крушения самолета Санавиации под Алматы

Появились фотографии с места крушения самолета под Алматы, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По данным информированного источника, на месте происшествия найдены тела пяти человек.

Напомним, самолет санавиации Ан-28 вылетел из Алматы в сторону Шымкента в 18.35, а в 18.47 пропал с локатора, на удалении 28 километров от Алматы.

На борту самолета находились пять человек. Позже в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК сообщили о найденном горящем самолете.

Первым о происшествии сообщил казахстанский блогер Денис Кривошеев на своей странице в Facebook.

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