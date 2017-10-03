Стали известны имена погибших при крушении Ан-28 близ Алматы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 окт — Sputnik. Комитет гражданской авиации назвал имена погибших при крушении самолета санавиации в 28 километрах от Алматы.

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«3 октября 2017 года через 12 минут после взлета исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 Авиакомпании East Wing, выполнявший полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы — Шымкент», — говорится в сообщении КГА в соцсети.

Всего на борту воздушного судна находились пять человек, в числе которых командир, второй пилот и два медработника.

Командир воздушного судна — гражданин Кыргызстана Г. Н. Цой, второй пилот — гражданин Казахстана Е. Кутафин.

Воздушное судно Ан-28 производства Польши 1990 года выпуска. Максимальный взлетный вес — 5690 кг.