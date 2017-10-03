Крушение Ан-28 под Алматы: при падении самолет задел ЛЭП
Самолет упал на территории крестьянского хозяйства.
Самолет упал на территории крестьянского хозяйства.
АСТАНА, 3 окт — Sputnik. В акимате Алматинской области сообщили подробности падения самолета Ан-28.
«Самолёт марки Ан-28 упал на территории крестьянского хозяйства, расположенного в Илийском районе Алматинской области. При падении воздушное судно задело линии электропередач, кроме этого никакое гражданское строение не было разрушено», — сообщили в
На месте работают представители от акимата, ДЧС Алматинской области и сотрудники правопорядка. Всего на борту воздушного судна находились пять человек, в числе которых командир, второй пилот и два медработника.
Командир воздушного судна — гражданин Кыргызстана Г. Н. Цой, второй пилот — гражданин Казахстана Е. Кутафин.
Воздушное судно Ан-28 производства Польши, 1990 года выпуска. Максимальный взлетный вес — 5 690 кг.