Крушение Ан-28 под Алматы: при падении самолет задел ЛЭП

«Самолёт марки Ан-28 упал на территории крестьянского хозяйства, расположенного в Илийском районе Алматинской области. При падении воздушное судно задело линии электропередач, кроме этого никакое гражданское строение не было разрушено», — сообщили в пресс-службе акимата.

На месте работают представители от акимата, ДЧС Алматинской области и сотрудники правопорядка. Всего на борту воздушного судна находились пять человек, в числе которых командир, второй пилот и два медработника.