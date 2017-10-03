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20:28 (мск), источник: Kazinform

В Кокшетау ограблено отделение АО «Казпочта»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — В Кокшетау ограблено отделение АО «Казпочта», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — В Кокшетау ограблено отделение АО «Казпочта», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня около 11 часов дня в поселке Застанционном города Кокшетау было совершено ограбление отделения АО “Казпочта”, — комментирует ситуацию пресс-секретарь ДВД Акмолинской области Асем Абдрахманова. — По предварительным данным, нападавших было двое. Никто не пострадал».

Как пояснили в ДВД области, грабители ворвались в здание в медицинских масках и угрожали персоналу чем-то, похожим на пистолеты. В настоящее время устанавливается, было ли это настоящее оружие. Из кассы похищено около 1 млн. тенге.

На данный момент по факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 192 (разбой). Пока подозреваемых нет.

Между тем, уже набирает обороты размещенное в соцсетях видео, запечатлевшее это ограбление.

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