В Кокшетау ограблено отделение АО «Казпочта»
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — В Кокшетау ограблено отделение АО «Казпочта», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — В Кокшетау ограблено отделение АО «Казпочта», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — В Кокшетау ограблено отделение АО «Казпочта», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня около 11 часов дня в поселке Застанционном города Кокшетау было совершено ограбление отделения АО “Казпочта”, — комментирует ситуацию
Как пояснили в ДВД области, грабители ворвались в здание в медицинских масках и угрожали персоналу
На данный момент по факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 192 (разбой). Пока подозреваемых нет.
Между тем, уже набирает обороты размещенное в соцсетях видео, запечатлевшее это ограбление.