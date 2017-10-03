Короткое замыкание стало причиной задымления в 15-й детской поликлинике Минска — МЧС
Информация о задымлении получена в 19.25 по системе передачи извещений о пожаре «Молния», и на место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения.
Информация о задымлении получена в 19.25 по системе передачи извещений о пожаре «Молния», и на место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения.
3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной задымления в 15-й городской детской поликлинике Минска (ул. Голубева, 27), по предварительным данным, стало короткое замыкание светильника. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.
Информация о задымлении получена в 19.25 по системе передачи извещений о пожаре «Молния», и на место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения. Спасатели эвакуировали 28 человек, находившихся в здании. Пострадавших нет.