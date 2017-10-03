В Чаусском районе столкнулись два Chrysler: 4-летняя девочка в реанимации

Источник: СБ - Беларусь сегодня

55-летний могилевчанин, управлявший автомобилем Chrysler Town & Country, по какой-то причине не заметил вовремя стоящий на проезжей части автомобиль Chrysler Voyager и врезался в него.

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По словам старшего инспектора отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Могилевского облисполкома Андрея Колесника, в результате аварии пострадали не только сами транспортные средства, но и маленькая пассажирка автомобиля Chrysler Town & Country.

С места происшествия 4-летнюю девочку, которая находилась на заднем пассажирском сиденье, в специальном детском удерживающим устройстве, увезла в Чаусскую центральную районную больницу скорая.