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20:45 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Чаусском районе столкнулись два Chrysler: 4-летняя девочка в реанимации

Авария произошла на 39-м километре автодороги Могилев — Чериков — Костюковичи в Чаусском районе.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

55-летний могилевчанин, управлявший автомобилем Chrysler Town & Country, по какой-то причине не заметил вовремя стоящий на проезжей части автомобиль Chrysler Voyager и врезался в него.

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По словам старшего инспектора отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Могилевского облисполкома Андрея Колесника, в результате аварии пострадали не только сами транспортные средства, но и маленькая пассажирка автомобиля Chrysler Town & Country.

С места происшествия 4-летнюю девочку, которая находилась на заднем пассажирском сиденье, в специальном детском удерживающим устройстве, увезла в Чаусскую центральную районную больницу скорая.

Малышка, получившая телесные повреждения — в реанимационно-анестезиологическом отделении.

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