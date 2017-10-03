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20:42 (мск), источник: Sputniknews.kz

Два профессора медицины погибли в авиакатастрофе близ Алматы

Акушер-гинеколог и реаниматолог стали жертвами авикатастрофы под Алматы, они летели на помощь роженице.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 окт — Sputnik. Врачами, погибшими в результате крушения самолета санавиации под Алматы стали акушер-гинеколог Талгат Патсаев и врач-реаниматолог Жанибек Артыкбаев, сообщила пресс-служба министерств здравоохранения РК.

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«Для оказания медицинской помощи родильнице в тяжелом состоянии 3 октября в 18.39 часов из Алматы в Шымкент вылетела бригада санитарной авиации в составе двух врачей: профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич, профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, пациентов на борту не было. Вылет осуществлялся на самолете АН-28 авиакомпании East Wing, согласно договору с Республиканским центром санитарной авиации.

Связь с бортом была потеряна. Самолет найден вблизи Алматы. Обнаружены тела пяти погибших.

«Министерство здравоохранения РК выражает искренние соболезнования и окажет моральную и материальную поддержку семьям медицинских работников, погибших при исполнении служебных обязанностей», — заключили в пресс-службе.

Третьего октября через 12 минут после взлета с радаров исчез самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании East Wing, который выполнял полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы — Шымкент. Всего на борту воздушного судна находились пять человек, в числе которых командир, второй пилот и два медработника. Все они погибли.

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