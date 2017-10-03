Два профессора медицины погибли в авиакатастрофе близ Алматы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 окт — Sputnik. Врачами, погибшими в результате крушения самолета санавиации под Алматы стали акушер-гинеколог Талгат Патсаев и врач-реаниматолог Жанибек Артыкбаев, сообщила пресс-служба министерств здравоохранения РК.

Читайте также Стали известны имена погибших при крушении Ан-28 близ Алматы

«Для оказания медицинской помощи родильнице в тяжелом состоянии 3 октября в 18.39 часов из Алматы в Шымкент вылетела бригада санитарной авиации в составе двух врачей: профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич, профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, пациентов на борту не было. Вылет осуществлялся на самолете АН-28 авиакомпании East Wing, согласно договору с Республиканским центром санитарной авиации.

Связь с бортом была потеряна. Самолет найден вблизи Алматы. Обнаружены тела пяти погибших.

«Министерство здравоохранения РК выражает искренние соболезнования и окажет моральную и материальную поддержку семьям медицинских работников, погибших при исполнении служебных обязанностей», — заключили в пресс-службе.