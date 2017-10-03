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21:50 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на Кирова в ДТП попали шесть машин и автобус

Что послужило причиной массовой аварии — неясно.

Сегодня поздно вечером на окраине Октябрьского оруга произошло ДТП с участием шести или семи легковушек и пассажирского автобуса. «Паровозик» образовался на пересечении улиц Кирова и 2-й Рабочей, сообщают очевидцы. О пострадавших данных нет.

Пользователи обсуждают причины аварии. «Идёт полномасштабная репетиция зимы», — отмечают в комментариях, хотя гололеда на дорогах еще нет.

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